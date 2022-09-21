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Президент Польши потребовал от России репараций

Источник:
ТАСС
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Фото: President Of Ukraine from Україна

Президент Польши Анджей Дуда на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия должна будет выплатить Украине репарации.

«Польша не перестанет действовать с целью привлечения России к ответственности за нарушение международного права как на государственном, так и на индивидуальном уровне», — цитирует ТАСС Дуду.

По его словам, «Россия должна выплатить Украине военные репарации, и ей придется это сделать». Он добавил, что не может быть справедливости без компенсации.

«Это касается как наших дней, так и нерешенных вопросов прошлого», — сказал он, намекнув на репарации, которые его страна рассчитывает получить от Германии.

По мнению польского лидера, мировое сообщество «должно использовать все компетенции и возможности, чтобы виновные были осуждены и наказаны». Он проинформировал, что Варшава уже активно сотрудничает в этом вопросе с международными судами.

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