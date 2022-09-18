Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу

Регулярная физическая активность способствует улучшению кровоснабжения, в том числе и в половых органах, что повышает интерес к сексу, сказали акушер Мария Филатова и врач-андролог Александр Лубенников.

Половое влечение (либидо) имеет под собой две основы: биологическую и психологическую, и регулярная физическая нагрузка влияет на каждую из них, объяснила Филатова в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, благодаря спорту человек становится более энергичным и выносливым. «За счет улучшения жирового обмена в печени снижается уровень «плохого» холестерина в организме, за счет чего не только снижается риск атеросклероза, но и улучшается кровенаполнение половых органов. Как следствие, усиливается их чувствительность», — пояснила гинеколог.

В свою очередь, врач-уролог, андролог Александр Лубенников сообщил, что биологические факторы формирования либидо тесно связаны с выработкой гормона тестостерона, причем как у мужчин, так и у женщин. Но, по его словам, нормальный уровень тестостерона в крови еще не означает нормальное либидо.

Необходимо, чтобы этот гормон хорошо работал в тканях, мышцах. «Регулярные физические нагрузки способствуют повышению массы мышечной ткани и уменьшению объема жировой. Это повышает уровень тестостерона и эффективность его работы в организме, что в свою очередь повышает либидо», — отметил Лубенников.