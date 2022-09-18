Диетолог посоветовал способ дольше не испытывать чувство голода

Чувство голода не всегда свидетельствует о том, что человек нуждается в питательных веществах, поскольку оно может быть не только физиологическим, но и эмоциональным, сказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

«Если человек испытывает физиологический голод, есть определенная симптоматика: урчание в животе, чувство сосания под ложечкой. В случае эмоционального голода человек может захотеть есть, даже будучи сытым, после еды», — уточнила в интервью радио Sputnik Арзуманян.

При появлении симптомов физиологического голода нужно поесть. Обычно они возникают через два с половиной или три часа после еды, иногда – через четыре. Чтобы чувство голода не беспокоило после приема пищи и не приводило к перееданию, нужно следить за рационом — получать в нужных пропорциях белок, полезные жиры и клетчатку, отметила диетолог.

«Орехи — хорошая еда для продления чувства сытости: там есть растительный белок, клетчатка и полезные жиры. Долго оставаться сытым позволяют овощи, которые содержат и клетчатку, и воду, например, огурцы, листовой салат, капуста, томаты, авокадо. Не стоит исключать из рациона животные белки. Яйца позволяют достаточно долго оставаться сытым», — сказала Арзуманян.

Некоторые продукты, наоборот, повышают аппетит, и после их употребления можно проголодаться раньше времени, предупредила диетолог. «Надо исключить продукты, которые стимулируют аппетит, — пряности, специи, маринады, соления, сладости, шоколад, консервы, фастфуд», — порекомендовала Арзуманян в интервью радио Sputnik.

По ее словам, иногда при возникновении чувства голода стоит выпить воды, так как жажду легко перепутать с желанием поесть.