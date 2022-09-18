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Диетолог посоветовал способ дольше не испытывать чувство голода

Источник:
Sibnet.ru
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Чувство голода не всегда свидетельствует о том, что человек нуждается в питательных веществах, поскольку оно может быть не только физиологическим, но и эмоциональным, сказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

«Если человек испытывает физиологический голод, есть определенная симптоматика: урчание в животе, чувство сосания под ложечкой. В случае эмоционального голода человек может захотеть есть, даже будучи сытым, после еды», — уточнила в интервью радио Sputnik Арзуманян.

При появлении симптомов физиологического голода нужно поесть. Обычно они возникают через два с половиной или три часа после еды, иногда – через четыре. Чтобы чувство голода не беспокоило после приема пищи и не приводило к перееданию, нужно следить за рационом — получать в нужных пропорциях белок, полезные жиры и клетчатку, отметила диетолог.

«Орехи — хорошая еда для продления чувства сытости: там есть растительный белок, клетчатка и полезные жиры. Долго оставаться сытым позволяют овощи, которые содержат и клетчатку, и воду, например, огурцы, листовой салат, капуста, томаты, авокадо. Не стоит исключать из рациона животные белки. Яйца позволяют достаточно долго оставаться сытым», — сказала Арзуманян.

Некоторые продукты, наоборот, повышают аппетит, и после их употребления можно проголодаться раньше времени, предупредила диетолог. «Надо исключить продукты, которые стимулируют аппетит, — пряности, специи, маринады, соления, сладости, шоколад, консервы, фастфуд», — порекомендовала Арзуманян в интервью радио Sputnik.

По ее словам, иногда при возникновении чувства голода стоит выпить воды, так как жажду легко перепутать с желанием поесть.

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slavaynin

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Удавиков

грозилка-то отросла, старый маразматик

karuto

При чем здесь подвиг? Это из цикла, ну что, птичка, помогли тебе твои ляхи? С их ляхским оружием.

physx

США применяли ядерное оружие и почему то не стали изгоями🤪