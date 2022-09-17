Песню «Позвони мне, позвони» переделали на современный лад

Песня «Позвони мне, позвони» из фильма «Карнавал» спустя 40 лет зазвучала по-новому в исполнении DJ Smash и певицы Nivesta.

DJ Smash и Nivesta выпустили песню и клип «Позвони», где частично использованы слова и музыка из легендарной песни «Позвони мне, позвони».

Песня впервые была исполнена в фильме 1981 года «Карнавал», на экране ее пела героиня актрисы Ирины Муравьевой. На самом деле для фильма ее записала Жанна Рождественская. Но через два года из-за популярности композиции Муравьева все-таки записала песню в своем исполнении.

Трек «Позвони» от DJ Smash и Nivesta вписался в современные реалии. Куплеты и припев в нем практически полностью изменены, но мотив и суть оригинала легко узнается.

«Позвони мне, позвони! Позвони мне, ради Бога. Приезжай и обними, все равно, что скажет кто-то», — поется в новом варианте песни.