Blizzard назвала «дату смерти» Overwatch

Blizzard Entertainment отключит сервера многопользовательского шутера Overwatch за день до релиза второй части. Сервера остановят свою работу и возобновят уже в новом проекте.

Коммерческий директор Джон Спектор рассказал Eurogamer, что 2 октября станет последним днем для Overwatch, компания планирует остановить сервера игры на 27 часов, чтобы подготовиться к Overwatch 2, чей релиз состоится 4 октября.

«Игроки смогут вернуться 4 октября. Если у них уже есть Overwatch, они получат Overwatch 2 в основном как обновление с точки зрения систем. Вы увидите "Обновить игру до Overwatch 2 в качестве опции на вашем ПК или консоли. Если вы новичок, 4 октября вы увидите возможность зайти, скачать и играть в Overwatch 2 бесплатно», — рассказал Спектор.

Overwatch 2 — командный шутер от первого лица. Игра выйдет 4 октября и будет бесплатной, в отличие от первой части. В знак благодарности обладателям оригинальной игры разработчики подарят особые косметические предметы и анонсировали секретные призы.