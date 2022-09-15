Криптовалюта Ethereum сменила протокол: майнингу конец?

Вторая по капитализации и объемам торгов криптовалюта Ethereum 15 сентября перешла на прогрессивный протокол Proof-of-Stake. Это означает, что теперь майнить Ethereum с помощью видеокарт бессмысленно.

Переход под названием The Merge («Слияние») транслировался на официальном канале Ethereum Foundation в YouTube и прошел без сбоев. После обновления создатель криптовалюты Виталик Бутерин поздравил всех пользователей Ethereum с успешной миграцией.

Что изменилось

В рамках обновления Ethereum перешел с алгоритма Proof-of-Work (доказательство работы) на Proof-of-Stake (доказательство доли владения). Теперь работу блокчейна обеспечивают не майнеры, а валидаторы — пользователи, которые внесли и заблокировали свою долю монет.

Сразу после перехода на новый алгоритм сложность и хешрейт майнинга Ethereum упали до нуля, следует из данных сервиса CryptoQuant. Таким образом, майнинг эфира с помощью видеокарт полностью прекратился.

Система Proof-of-Work предполагает, что для выпуска каждого следующего блока в цепи компьютеры соревнуются в решении криптографических задач — этот процесс называется майнингом и в основном выполняется с помощью мощных видеокарт.

Популярность Ethereum привела к тому, что майнинг эфира ежегодно требовал более 100 ТВтч электроэнергии — это превышало потребление Нидерландов. В этой ситуации было принято решение перейти на «зеленый» алгоритм майнинга — Proof-of-Stake.

Теперь новые блоки эфира могут производить только непосредственные обладатели криптовалюты. Минимальная планка для майнинга составляет 32 монеты, а сама операция практически не требует затрат электроэнергии.

При использовании Proof-of-Stake появление блока не зависит от мощности оборудования, но с большей вероятностью блок будет сформирован той учетной записью, у которой текущий баланс криптовалюты больше.

Что дальше

Эксперты считают, что переход Ethereum на новый протокол спровоцирует дальнейшее снижение цен на графические ускорители. Кроме этого, ожидаются серьезные изменения на рынке майнерских услуг.

Если исключить биткоин, майнинг которого сейчас доступен только с помощью специализированного оборудования, свыше половины всех майнерских мощностей в мире до недавнего времени «добывали» эфир.

Теперь майнерам предстоит найти альтернативу или покинуть рынок. Между тем быстро отыскать замену эфиру проблематично — в мире попросту нет столь же популярной криптовалюты, доступной для классического майнинга с помощью видеокарт.

Так, крупнейший поставщик услуг майнинга Ethereum в лице компании Ethermine уже объявил о прекращении своей работы. Через несколько дней после платформа инициирует выплату пользователям всех остатков эфира, начисленных по старому протоколу.

На фоне падения курсов криптовалют в несколько раз с начала года, колоссального подорожания электроэнергии в ряде регионов, а также отсутствия популярных цифровых монет аналитики предрекают завершение эпохи классического майнинга уже в ближайшие месяцы.

Что касается эфира, то его будущее видится экспертам более радужно — если Proof-of-Stake подтвердит свою работоспособность, стоимость криптовалюты может значительно вырасти. Сейчас курс Ethereum составляет порядка 1600 долларов за один токен.