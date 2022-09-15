Половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать

Патриотами среди российских учеников средней и старшей школы считают себя 68% опрошенных, при этом 46% из них заявили о готовности эмигрировать из страны, свидетельствует исследование Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

Согласно опросу, больше всего патриотов среди школьников 14–15 лет — 70%. Самый низкий уровень любви к родной стране зафиксировали у студентов колледжей и техникумов (65%), а также учеников школ-интернатов (66%).

Примечательно, что среди учеников кадетских классов и школ процент назвавших себя патриотами примерно такой же, как в обычных образовательных организациях. В целом по сравнению с прошлым годом количество школьников-патриотов выросло на 11%.

Школьников также просили выразить отношение к украинскому конфликту. Среди патриотов 59% поддержали политику России, 36% заявили о нейтральном отношении, 3% не поддержали, а оставшиеся 2% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Среди тех, кто не считает себя патриотами, российскую политику поддержали 22%, отказались это сделать 11%, о нейтральной позиции заявили 63% опрошенных школьников, тогда как 5% не смогли определиться с ответом.