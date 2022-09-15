НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать

Источник:
«Ведомости»
3276 6
Фото: © Sibnet.ru

Патриотами среди российских учеников средней и старшей школы считают себя 68% опрошенных, при этом 46% из них заявили о готовности эмигрировать из страны, свидетельствует исследование Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

Согласно опросу, больше всего патриотов среди школьников 14–15 лет — 70%. Самый низкий уровень любви к родной стране зафиксировали у студентов колледжей и техникумов (65%), а также учеников школ-интернатов (66%).

Примечательно, что среди учеников кадетских классов и школ процент назвавших себя патриотами примерно такой же, как в обычных образовательных организациях. В целом по сравнению с прошлым годом количество школьников-патриотов выросло на 11%.

Школьников также просили выразить отношение к украинскому конфликту. Среди патриотов 59% поддержали политику России, 36% заявили о нейтральном отношении, 3% не поддержали, а оставшиеся 2% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Среди тех, кто не считает себя патриотами, российскую политику поддержали 22%, отказались это сделать 11%, о нейтральной позиции заявили 63% опрошенных школьников, тогда как 5% не смогли определиться с ответом.

Еще по теме
Русский язык официально пополнили «цифровыми» словами
Утверждены минимальные баллы ЕГЭ на следующий год
Названы запрещенные в школьном меню продукты
Главные проблемы первоклассника: советы психолога
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
Эксперт назвала самые распространенные половые инфекции у россиян
Россия воплотит в реальность главный кошмар Европы
Половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
122
Кремль отверг возможность мобилизации
68
Российские войска отступили из Изюма
55
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
41
Путин и Шольц проговорили полтора часа
36
Лавров заявил о возможности переговоров с Киевом