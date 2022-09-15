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Зеленский попал в ДТП в Киеве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Владимира Зеленского

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, глава государства не получил серьезных травм, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. <...> Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено», — написал Никифоров в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Водитель легкового авто, столкнувшегося с президентским кортежем, получил травмы. Сопровождавшие Зеленского врачи оказали ему первую помощь и передали «скорой».

Аварию будут расследовать правоохранители. Других подробностей пресс-секретарь не привел.

Кортеж Зеленского попадал в аварию в июле 2019 года. В Запорожской области он столкнулся с несколькими автобусами, перевозившими детей. Никто не пострадал. Сам Зеленский на месте ДТП не присутствовал.

В начале января несколько машин из кортежа устроили небольшое ДТП в Карпатах. Его причиной стал гололед. Украинский лидер в этот момент находился на горнолыжной трассе.

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Политика #Мир #ДТП
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Топ комментариев

xarakire

Ой, опять военный бу умничает!

shidoshi

По сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...

userkc

кто украл более миллиона рублей сажать за госизмену

niktb

Ну, вот вам и друзья! Нет, друзей вообще нет, только армия, флот и авиация!