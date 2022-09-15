Зеленский попал в ДТП в Киеве

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, глава государства не получил серьезных травм, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. <...> Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено», — написал Никифоров в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Водитель легкового авто, столкнувшегося с президентским кортежем, получил травмы. Сопровождавшие Зеленского врачи оказали ему первую помощь и передали «скорой».

Аварию будут расследовать правоохранители. Других подробностей пресс-секретарь не привел.

Кортеж Зеленского попадал в аварию в июле 2019 года. В Запорожской области он столкнулся с несколькими автобусами, перевозившими детей. Никто не пострадал. Сам Зеленский на месте ДТП не присутствовал.

В начале января несколько машин из кортежа устроили небольшое ДТП в Карпатах. Его причиной стал гололед. Украинский лидер в этот момент находился на горнолыжной трассе.