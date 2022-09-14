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Бобра поймали за строительством плотины. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фотоловушка сняла процесс строительства бобром плотины в нацпарке «Шушенский бор» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба учреждения.

Видео с «бобром-строителем» попали на фотоловушку в середине августа. В начале сентября старший инспектор Сергей Чумаков побывал на месте «бобровой стройки» и рассказал, что плотина существенно увеличилась и в размерах. За строительством продолжат следить.

Плотины, которые строят бобры, хорошо влияют на экологию. В запрудах поселяются многочисленные моллюски и водные насекомые, которые в свою очередь привлекают водоплавающих птиц.

Птицы на лапках приносят рыбью икру. Рыба, оказавшись в благоприятных условиях, начинает размножаться. Поваленные бобрами деревья служат кормом для зайцев и многих копытных. Кроме того, запруды очищают воду, уменьшая ее мутность, в них задерживается ил.

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