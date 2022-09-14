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Ток-шоу «Мужское/женское» вернется на Первый канал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Мужское/женское»

Развлекательные шоу начали постепенно возвращаться на Первый канал после их отмены из-за военной спецоперации на Украине, следующая на очереди программа — «Мужское/Женское».

«Я с новостями — мы начали съемки "Мужское/Женское"», — написала в телеграм-канале ведущая Юлия Барановская.

Ведущая также опубликовала отрывок со съемок, где выходит в студию и приветствует телезрителей. В студии заметно и ее соведущего — Александра Гордона.

Ранее в эфир Первого канала вернулось шоу «Голос 60+», но на место ведущего Дмитрия Нагиева взяли Ларису Гузееву. Продюсеры шоу сообщили, что Нагиев решил взять творческую паузу.

До сих пор остается неизвестной судьба шоу «Вечерний Ургант». После пацифистских высказываний Ивана Урганта шоу убрали из эфира и о его возобновлении речи с того времени не шло.

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