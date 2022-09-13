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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль отверг возможность мобилизации

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Кремль не обсуждает вопрос полной или частичной мобилизации военнообязанных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, в настоящий момент речь об этом не идет.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 13 сентября заявил о необходимости «мобилизации» сил и ресурсов в России в условиях спецоперации на Украине. Требуется максимальная мобилизация сил и ресурсов. Требуется сплочение общества и четкое определение главных приоритетов», — отметил Зюганов.

12 сентября объявить всеобщую мобилизацию призвал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. «Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем», — сказал парламентарий.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволяет многодетным гражданам России вступать в мобилизационный резерв. На данный момент граждане России, имеющие трех и более детей, не призываются на военные сборы независимо от желания.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

ponhik78

Через год расстреляют за коррупцию)))

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

Kam1kadze

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