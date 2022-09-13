Кремль отверг возможность мобилизации

Кремль не обсуждает вопрос полной или частичной мобилизации военнообязанных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, в настоящий момент речь об этом не идет.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 13 сентября заявил о необходимости «мобилизации» сил и ресурсов в России в условиях спецоперации на Украине. Требуется максимальная мобилизация сил и ресурсов. Требуется сплочение общества и четкое определение главных приоритетов», — отметил Зюганов.

12 сентября объявить всеобщую мобилизацию призвал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. «Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем», — сказал парламентарий.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволяет многодетным гражданам России вступать в мобилизационный резерв. На данный момент граждане России, имеющие трех и более детей, не призываются на военные сборы независимо от желания.