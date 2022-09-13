Красноярск получил нового мэра

Депутаты Горсовета Красноярска выбрали нового главу города, им стал заместитель предыдущего мэра Владислав Логинов.

Любимый горожанами мэр Сергей Еремин ушел в отставку и перешел на должность заместителя губернатора в правительство края.

В Красноярске жители не избирают мэра, его выбирают депутаты Горсовета. Всего в конкурсе приняли участие 20 участников.

Но в итоге комиссия утвердила двух кандидатов — и. о. главы Красноярска Владислава Логинова и главу Центрального района города Вадима Войцеховского. Последний в ходе выступления призвал депутатов голосовать за Логинова.

Логинову 55 лет, у него высшее образование экономиста-менеджера. С ноября 2017 года он работал первым вице-мэром города. Политологи сразу его рассматривали, как замену Еремину.