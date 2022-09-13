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Красноярск получил нового мэра

Источник:
Sibnet.ru
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Мэр Красноярска Владислав Логинов
Мэр Красноярска Владислав Логинов
Фото: © vk.com/krasnoyarskrf

Депутаты Горсовета Красноярска выбрали нового главу города, им стал заместитель предыдущего мэра Владислав Логинов.

Любимый горожанами мэр Сергей Еремин ушел в отставку и перешел на должность заместителя губернатора в правительство края. 

В Красноярске жители не избирают мэра, его выбирают депутаты Горсовета. Всего в конкурсе приняли участие 20 участников.

Но в итоге комиссия утвердила двух кандидатов — и. о. главы Красноярска Владислава Логинова и главу Центрального района города Вадима Войцеховского. Последний в ходе выступления призвал депутатов голосовать за Логинова.

Логинову 55 лет, у него высшее образование экономиста-менеджера. С ноября 2017 года он работал первым вице-мэром города. Политологи сразу его рассматривали, как замену Еремину.

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Политика #Местная власть #Красноярск
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Топ комментариев

ponhik78

Через год расстреляют за коррупцию)))

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

slavaynin

чёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)