Ремонт по ОСАГО начали считать по‑новому

Страховщики при расчете стоимости ремонта по ОСАГО начали учитывать цены аналогов запчастей, если оригинал отсутствует на ранке. Эксперты разошлись во мнении, как это повлияет на размер выплаты и сроки ремонта.

Центробанк разрешил использовать при расчете ремонта по ОСАГО стоимость «дублей» с 11 сентября. Но полностью готовые справочники вступят в силу только 19 октября. С этого момента страховые компании начнут рассчитывать выплаты с учетом исчезновения значительной части оригинальных запчастей в продаже.

Ранее, если оригинальная запчасть отсутствовала на рынке, информация о ее стоимости не попадала в справочник.

Действия ЦБ обоснованы уходом многих производителей оригинальных запасных частей и неоправданно высокой стоимостью оставшихся на рынке.

Реальные цены

«Теперь при расчете стоимости запчастей будет использоваться не абстрактная оригинальная часть, которой может не быть в России, или она будет стоить огромных денег, а будут учитываться те, которые есть в наличие в стране, для которых есть логистические возможности поставок», — отметил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

По его мнению, решение ЦБ окажет существенное влияние на сдерживание стоимости полисов ОСАГО, которая напрямую зависит от размера выплат.

«Плюсы заключаются в том, что теперь значительно сократятся сроки ремонта и расходы на его проведение. Цена не может быть единственным критерием качества, поэтому к вопросам сертификации необходимо будет отнестись со всей серьезностью, исключив возможность проведения формальной процедуры», — высказалась профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По данным РСА, средняя выплата по ОСАГО составляет 71 561 рублей.

Денег будет не хватать

«Альтернативные цены будут применяться только в том случае, если оригинальной запчасти нет на рынке. Но кто это доподлинно установит? И какая в итоге цена будет браться в расчет? Мы же знаем, что неоригинал бывает очень качественным и откровенно дерьмовым — и это, как говорят в Одессе, две большие разницы. В том числе и по цене.

Теперь пострадавшему нужно доказывать страховой, что оригинал в продаже есть? А как это сделать? Купить и принести в страховую деталь с кассовым чеком?» — задался вопросами в телеграм-канале главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его мнению, выплаченных по ОСАГО денег всегда не ремонт не хватало, а теперь тем более не хватит.

Представитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин тоже уверен, что изменения приведут к снижению размера выплат по ОСАГО, следовательно, получать разницу в цене придется с виновников ДТП через суды. Такое положение дел, заявил эксперт Autonews, может привести к тому, что все больше водителей вовсе откажутся от покупки полисов.