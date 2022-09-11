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Си Цзиньпин на встрече с Путиным даст сигнал поддержки Росиии

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане имеет символическое значение и станет сигналом Западу о поддержке Москвы Пекином, пишет немецкая газета Handelsblatt.

По ее информации, лидеры двух стран проведут переговоры в Узбекистане 15 и 16 сентября, чтобы наметить перспективы сотрудничества - речь должна идти об экономическом и военном взаимодействии и о том, как Россия и Китай могут совместно противостоять Западу.

«Политические обозреватели придают встрече большое символическое значение. Си Цзиньпин не покидал Китай более двух лет. Тот факт, что его первая поездка за границу теперь нацелена на [встречу с] Путиным, рассматривается как явная приверженность России», — приводит ТАСС выдержки из статьи.

Кроме того, как отмечается в тексте, недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань значительно усилил напряженность в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами. По мнению политических обозревателей, "это также должно стать стимулом для Пекина усилиться в конкурентной борьбе с Западом за счет союза с Россией".

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Политика #Мир
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