Российские войска отступили из Изюма

Российские войска оставили город Изюм в Харьковской области, сообщил первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов в своем телеграм-канале.

«С Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в договорняках и не в предательстве. Просто, воюем, как умеем», — написал он.

Отход из Изюма подтвердили также военные корреспонденты Александр Коц и Евгений Поддубный. Последний написал в своем телеграм-канале, что окружение российской группировки в Изюме «было бы катастрофой».

Изюм — третий по величине город Харьковской области. Через него проходит дорога Харьков–Донецк, имеется железнодорожное сообщение. С апреля город находился под контролем российских войск.

Военно-гражданская администрация Харьковской области ранее сообщила, что бои идут по всей линии соприкосновения. В регион ввели новые резервные соединения вооруженных сил.