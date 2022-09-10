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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска отступили из Изюма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска оставили город Изюм в Харьковской области, сообщил первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов в своем телеграм-канале.

«С Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в договорняках и не в предательстве. Просто, воюем, как умеем», — написал он.

Отход из Изюма подтвердили также военные корреспонденты Александр Коц и Евгений Поддубный. Последний написал в своем телеграм-канале, что окружение российской группировки в Изюме «было бы катастрофой».

Изюм — третий по величине город Харьковской области. Через него проходит дорога Харьков–Донецк, имеется железнодорожное сообщение. С апреля город находился под контролем российских войск.

Военно-гражданская администрация Харьковской области ранее сообщила, что бои идут по всей линии соприкосновения. В регион ввели новые резервные соединения вооруженных сил.

Тема: Военная операция на Украине
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