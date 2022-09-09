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Бузова будет судить участников шоу «Новые танцы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Ольга Бузова стала приглашенным членом жюри во втором выпуске шоу «Новые танцы». Оценивать участников она будет с Егором Дружининым и Мигелем, сообщила пресс-служба ТНТ.

Бузова и ранее сидела в жюри «Танцев». Она всегда эмоционально реагировала на выступления, а иногда шла против решения профессионалов.

«Я очень рада, что такой проект существует в нашей стране, потому что как минимум это просто красиво. Я не верю, что так можно научиться танцевать. Я сама очень долго учусь, и всё не то, и все не так. Это уровень», — цитирует пресс-служба ТНТ Бузову.

По правилам «Новых танцев» участники проекта соревнуются в четырех категориях: соло, дуэты, команды и дети. Между танцовщиками устраивают баттл, дальше проходит тот, кто получил больше голосов судей. Учитывая лояльность Бузовой, шансы пройти в следующий этап у участников повышаются.

Второй выпуск шоу «Новые танцы» покажут в субботу, 10 сентября, в 21.00 на ТНТ.

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