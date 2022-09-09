НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Скорбит каждый британец: знаменитости оплакали Елизавету II

Источник:
Sibnet.ru
298 0
Великая королева, достойно и изящно правящая своей страной, — так отзываются знаменитые соотечественники о Елизавете II. Ее кончину назвали концом эпохи и сравнили со смертью матери.

В социальных сетях знаменитые британцы скорбят по умершей 8 сентября королеве Великобритании Елизавете II. Футболист Дэвид Бекхэм, писательница Джоан Роулинг, музыкант Элтон Джон и многие другие написали о ней.

Элтон Джон был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II за «услуги музыке и благотворительные услуги» в 1998 году. Также он выступал на нескольких королевских мероприятиях, устраивал концерты в честь Золотого юбилея Елизаветы II «Party at the Palace» в 2002 году и в честь Бриллиантового юбилея королевы у Букингемского дворца в 2012 году.

Фото: © соцсети

«Вместе со всей нацией я глубоко опечален известием о кончине Ее Величества королевы Елизаветы. Она была вдохновляющим путеводителем и провела страну через некоторые из наших величайших и самых мрачных моментов с изяществом, порядочностью и искренней заботливой теплотой», — написал певец в соцсети.

Элтон Джон отметил, что королева Елизавета II была частью его жизни с самого детства и ему будет ее очень не хватать.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл назвала смерть королевы «концом эпохи» и выразила соболезнования всем членам королевской семьи.

Фото: © соцсети

«Ты подарила нам службу длиною в жизнь, беспрецедентные во всех отношениях соболезнования всей королевской семье. Жена, мама, бабушка и прабабушка, КОРОЛЕВА. Покойтесь с миром, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО», — написала Кэмпбелл.

Американский актер Сильвестр Сталлоне и его младший брат, певец Фрэнк Сталлоне хоть и не соотечественники Елизаветы, но искренне скорбят по ней.

Фото: © соцсети

«Пусть эта ВЕЛИКАЯ КОРОЛЕВА покоится с миром. Таких, как она, мир больше никогда не увидит», — написал Сильвестр Сталлоне в соцсети.

«Она была королевой всю мою жизнь, она была олицетворением класса» — прокомментировал запись его брат.

Британская писательница Джоан Роулинг, создавшая романы о Гарри Поттере, лично была удостоена встречи с Елизаветой II в 2004 году. Она считает, что многим людям может показаться странным, что британцы так страдают по кончине королевы. Но она объяснила, что это действительно настоящее горе.

Фото: © jk_rowling/status, twitter.com/jk_rowling/status

«Большинство британцев никогда не знали другого монарха, так что она была нитью, вьющейся через всю нашу жизнь. Она выполняла свой долг перед страной до самой смерти и стала непреходящим положительным символом Британии во всем мире», — написала Роулинг в Twitter

Футболист Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория Бекхэм огорчились смертью королевы. В соцсетях они написали, что печальные чувства народа Великобритании показывают истинную любовь к Елизавете II.

Фото: © соцсети

«Как сильно она вдохновляла нас своим лидерством. Как она утешала нас в трудные времена. До последних дней она служила своей стране достойно и изящно. В этом году она бы знала, как она была любима. Мои мысли и молитвы с нашей королевской семьей», — написал футболист.

Высказалась и актриса Хелен Миррен, сыгравшая Елизавету II в биографическом фильме «Королева». Миррен за эту роль в 2007 году получила первый и пока единственный «Оскар» за лучшую женскую роль.

Фото: © соцсети

«Я горжусь тем, что была Елизаветой. Мы оплакиваем женщину, которая с короной или без нее была воплощением благородства», — написала актриса.

О смерти королевы написал даже персонаж книги английского писателя Майкла Бонда Медвежонок Паддингтон. В официальном Twitter-аккаунте героя появилось сообщение: «Спасибо, мэм, за все».

Фото: © соцсети

С Паддингтоном Елизавета II снялась в коротком видео в честь ее Платинового юбилея правления 4 июня этого года.

Ролик начинается с необычного чаепития Королевы и медвежонка. «Возможно, вы хотите сэндвич с мармеладом? Я всегда держу один для чрезвычайных ситуаций», — спрашивает Паддингтон Ее Величество, вытаскивая угощение из своей шляпы.

«Я тоже, я держу его здесь», — отвечает королева, доставая такой же бутерброд из своей сумочки.

Еще по теме
Глава ВТБ спел с Бутусовым «Гудбай, Америка!»
Манижа вышла замуж за режиссера
Михалков решил судиться с Манским из‑за обвинений в воровстве бюджета
Асмус привлекут к суду за дискредитацию армии
смотреть все
Жизнь #Светская хроника #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Модель показала обнаженную грудь после победы в кулачном бою
Кремль отреагировал на слова Кадырова о возможной отставке
Обсуждение (0)
Картина дня
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Небензя назвал Борреля «потерявшим дипломатические берега»
Пентагон оценил потери украинской армии в десятки тысяч человек
Минфин России заявил о дискредитации доллара
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

Denis CENTR

Правительство полностью состоит из таких как он, они пекутся лишь о своих шкурах, и им плевать на нашу...

pepelmetal

Скоро будешь сидеть за решёткой

Albor

шёл на выборы как президент мира. Что то там про колени и прочие бормотал. А оказался презикоом войны....

olegsbeglov

За газ по 3000$. За миллиардные списания оружия. Да и не заплатили они - это их ограбили. Такова "цивилизация"...