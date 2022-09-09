Великая королева, достойно и изящно правящая своей страной, — так отзываются знаменитые соотечественники о Елизавете II. Ее кончину назвали концом эпохи и сравнили со смертью матери.

В социальных сетях знаменитые британцы скорбят по умершей 8 сентября королеве Великобритании Елизавете II. Футболист Дэвид Бекхэм, писательница Джоан Роулинг, музыкант Элтон Джон и многие другие написали о ней.

Элтон Джон был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II за «услуги музыке и благотворительные услуги» в 1998 году. Также он выступал на нескольких королевских мероприятиях, устраивал концерты в честь Золотого юбилея Елизаветы II «Party at the Palace» в 2002 году и в честь Бриллиантового юбилея королевы у Букингемского дворца в 2012 году.

Фото: © соцсети

«Вместе со всей нацией я глубоко опечален известием о кончине Ее Величества королевы Елизаветы. Она была вдохновляющим путеводителем и провела страну через некоторые из наших величайших и самых мрачных моментов с изяществом, порядочностью и искренней заботливой теплотой», — написал певец в соцсети.

Элтон Джон отметил, что королева Елизавета II была частью его жизни с самого детства и ему будет ее очень не хватать.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл назвала смерть королевы «концом эпохи» и выразила соболезнования всем членам королевской семьи.

Фото: © соцсети

«Ты подарила нам службу длиною в жизнь, беспрецедентные во всех отношениях соболезнования всей королевской семье. Жена, мама, бабушка и прабабушка, КОРОЛЕВА. Покойтесь с миром, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО», — написала Кэмпбелл.

Американский актер Сильвестр Сталлоне и его младший брат, певец Фрэнк Сталлоне хоть и не соотечественники Елизаветы, но искренне скорбят по ней.

Фото: © соцсети

«Пусть эта ВЕЛИКАЯ КОРОЛЕВА покоится с миром. Таких, как она, мир больше никогда не увидит», — написал Сильвестр Сталлоне в соцсети.

«Она была королевой всю мою жизнь, она была олицетворением класса» — прокомментировал запись его брат.

Британская писательница Джоан Роулинг, создавшая романы о Гарри Поттере, лично была удостоена встречи с Елизаветой II в 2004 году. Она считает, что многим людям может показаться странным, что британцы так страдают по кончине королевы. Но она объяснила, что это действительно настоящее горе.

«Большинство британцев никогда не знали другого монарха, так что она была нитью, вьющейся через всю нашу жизнь. Она выполняла свой долг перед страной до самой смерти и стала непреходящим положительным символом Британии во всем мире», — написала Роулинг в Twitter.

Футболист Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория Бекхэм огорчились смертью королевы. В соцсетях они написали, что печальные чувства народа Великобритании показывают истинную любовь к Елизавете II.

Фото: © соцсети

«Как сильно она вдохновляла нас своим лидерством. Как она утешала нас в трудные времена. До последних дней она служила своей стране достойно и изящно. В этом году она бы знала, как она была любима. Мои мысли и молитвы с нашей королевской семьей», — написал футболист.

Высказалась и актриса Хелен Миррен, сыгравшая Елизавету II в биографическом фильме «Королева». Миррен за эту роль в 2007 году получила первый и пока единственный «Оскар» за лучшую женскую роль.

Фото: © соцсети

«Я горжусь тем, что была Елизаветой. Мы оплакиваем женщину, которая с короной или без нее была воплощением благородства», — написала актриса.

О смерти королевы написал даже персонаж книги английского писателя Майкла Бонда Медвежонок Паддингтон. В официальном Twitter-аккаунте героя появилось сообщение: «Спасибо, мэм, за все».

Фото: © соцсети

С Паддингтоном Елизавета II снялась в коротком видео в честь ее Платинового юбилея правления 4 июня этого года.

Ролик начинается с необычного чаепития Королевы и медвежонка. «Возможно, вы хотите сэндвич с мармеладом? Я всегда держу один для чрезвычайных ситуаций», — спрашивает Паддингтон Ее Величество, вытаскивая угощение из своей шляпы.

«Я тоже, я держу его здесь», — отвечает королева, доставая такой же бутерброд из своей сумочки.