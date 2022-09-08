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Пивовары предупредили о росте цен после введения маркировки

Источник:
Sibnet.ru
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Разливное пиво в магазине Новосибирска
Фото: © Sibnet.ru

Пиво может увеличиться в цене, если правительство примет решение о введении обязательной маркировки напитка, предупредил ряд представителей отрасли. Документ с предложением маркировать продукт с марта 2023 года направил в правительство РФ глава МВД Владимир Колокольцев.

Согласно предложению, маркировка пива и пивной продукции должна начаться с 1 марта 2023 года. Делается это для борьбы с некачественным алкоголем.

«Изготовление и реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции ненадлежащего качества представляет опасность для жизни и здоровья людей, влечет рост смертности населения», — цитируют «Известия» текст документа.

Но ряд производителей отмечает — маркировка только увеличит стоимость товара, так как для производителей это — дополнительные издержки, сообщил член правления Национального союза производителей пива и напитков Алексей Небольсин.

Он ответил, что некоторые производители грешить производством не совсем качественного продукта, но здоровью граждан такая продукция не угрожает.

Каким бывает пиво

В июле Союз российских пивоваров обратился с открытым письмом к президенту РФ, попросив не вводить обязательную маркировку, так как снизит эффективность работы отрасли, обеспечивающей более полумиллиона рабочих мест в России.

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