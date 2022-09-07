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Minecraft стала самой популярной игрой распространителей вирусов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: downloadsource.fr / Attribution License

Minecraft стала самой популярной игрой у злоумышленников — среди всех случаев распространения вредоносных файлов для ПК под видом известных франшиз на ее долю пришлось 25%.

Второй место с показателем 11% заняла серия игр FIFA, а тройку лидеров замкнула игра Roblox с долей 9,5%, следует из результатов исследования компании «Лаборатория Касперского».

Также в топ-5 вошли серии игры Far Cry (9,4%) и Call of Duty (9%). Примечательно, что в категории мобильных игр Minecraft тоже стала лидером рейтинга, на ее долю пришлось 40% попыток распространить вредоносные файлы.

По сравнению с периодами 2020-2021 годов хакеры стали на 30% реже использовать игры для распространения вредоносных программ. Одновременно на 36% снизилось число жертв подобного рода уловок.

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Игры #Экшены
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