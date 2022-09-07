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Премьер Мьянмы назвал Путина лидером мира

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин является лидером мира, потому что он создает стабильность на мировой арене, заявил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на полях Восточного экономического форума.

«Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», — сказал он в ходе встречи с российским лидером.

Мин Аун Хлайн отметил, что в начале дипломатических отношений двух стран 75 лет тому назад контакты были нестабильны, но 20 лет назад отношения активизировались, началось интенсивное сотрудничество, которое до сих пор успешно развивается.

«Почти 30 лет назад у вас тоже были сложные времена. Но из этих времен вы уже вышли и с вашей помощью страна развивается активно», — подчеркнул премьер-министр Мьянмы.

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pepelmetal

Нато: мы ни на метр не продвинимся к границам России

d6w58vnowu

как говорится, всё новое...» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

pepelmetal

Либерахи все такие обиженные по жизни?

pepelmetal

Теперь входит, что тут такого?