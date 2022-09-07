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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МАГАТЭ отказалось называть виновника обстрелов ЗАЭС

Источник:
ТАСС
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не может ответить на вопрос, кто обстреливает Запорожскую АЭС.

«Я не могу на это ответить. У нас для этого нет средств», — приводит ТАСС слова Гросси. По его словам МАГАТЭ не обладает мандатом и возможностями для каких-либо действий в военной сфере, в том числе, в вопросе определения ответственных за обстрелы.

Во вторник МАГАТЭ подвело итоги инспекции Запорожской АЭС. Оно призвало создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить вызванные боевыми действиями аварии.

Запорожской АЭС — крупнейшая в Европе атомная электростанция. Украинские силовики в последнее время регулярно обстреливают ЗАЭС из тяжелого вооружения.

Тема: Военная операция на Украине
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