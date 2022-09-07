МАГАТЭ отказалось называть виновника обстрелов ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не может ответить на вопрос, кто обстреливает Запорожскую АЭС.

«Я не могу на это ответить. У нас для этого нет средств», — приводит ТАСС слова Гросси. По его словам МАГАТЭ не обладает мандатом и возможностями для каких-либо действий в военной сфере, в том числе, в вопросе определения ответственных за обстрелы.

Во вторник МАГАТЭ подвело итоги инспекции Запорожской АЭС. Оно призвало создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить вызванные боевыми действиями аварии.

Запорожской АЭС — крупнейшая в Европе атомная электростанция. Украинские силовики в последнее время регулярно обстреливают ЗАЭС из тяжелого вооружения.