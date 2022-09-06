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Евросоюз утвердил приостановку визового режима с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, оно прекратит работать 12 сентября.

Так, граждане России столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС, усложнится получение многократных виз, сообщается на сайте европейского регулятора.

В частности, это будет означать увеличение сроков оформления документов и визового сбора — с 35 до 80 евро. Кроме этого, страны Евросоюза получат право отказывать в визе гражданам России, которые «могут угрожать безопасности этих стран и ЕС».

Уже полученные россиянами многоразовые шенгенские визы могут быть пересмотрены. При этом европейские власти намерены создать более удобные условия выдачи виз «студентам, журналистам, диссидентам и представителям гражданского общества» России.

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Топ комментариев

колобок11

Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?

Disobedient

Они наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.

Disobedient

Где-то обнявшись заплакали маленькие бандеровец и либераст.)))

Disobedient

Что у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?