Евросоюз утвердил приостановку визового режима с Россией

Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, оно прекратит работать 12 сентября.

Так, граждане России столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС, усложнится получение многократных виз, сообщается на сайте европейского регулятора.

В частности, это будет означать увеличение сроков оформления документов и визового сбора — с 35 до 80 евро. Кроме этого, страны Евросоюза получат право отказывать в визе гражданам России, которые «могут угрожать безопасности этих стран и ЕС».

Уже полученные россиянами многоразовые шенгенские визы могут быть пересмотрены. При этом европейские власти намерены создать более удобные условия выдачи виз «студентам, журналистам, диссидентам и представителям гражданского общества» России.