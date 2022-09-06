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Подсчитано количество покинувших Россию с начала года

Источник:
РБК
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Фото: © Группа компаний S7

С начала 2022 года из России выехали 419 тысяч человек, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

Миграционный отток составил 96 тысяч против прироста на 114 тысяч годом ранее. Чаще всего россияне оставались в странах СНГ, куда уехали 368 тысяч человек, а вернулись 294 тысяч, пишет РБК. Страны дальнего зарубежья посетило чуть более 50 тысяч россиян, вернулось 27 тысяч.

Больше всего россиян выехало на Украину (79,6), в Таджикистан (58,4), Армению (49), Киргизию (43,6), Казахстан (40,7), Узбекистан (38,6). Среди стран дальнего зарубежья на первом месте по популярности Китай, куда уехало 6,6 тысяч человек.

По подсчетам Росстата, с начала года численность населения в России снизилась на 480,6 тысячи человек. За аналогичный период 2021 года население РФ сократилось на 307,7 тысячи человек.

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Топ комментариев

колобок11

Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?

Disobedient

Они наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.

Disobedient

Где-то обнявшись заплакали маленькие бандеровец и либераст.)))

Disobedient

Что у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?