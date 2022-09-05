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Попова оценила вероятность введения ограничений из-за COVID

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией.

«Каких-либо дополнительных ограничительных мер на сегодняшний день не требуется, но важно соблюдать то, что сегодня уже есть», — приводит «Интерфакс» слова Поповой.

Она отметила риски, связанные с началом учебного года: в коллективах ожидается «определенный подъем ОРВИ». По ее словам, во многих субъектах РФ он уже наблюдается. При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что если не появится нового варианта COVID-19, то «новых коронавирусных ограничений и мероприятий в стране вводить не будем».

Также она заявила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, отметив, что рост наблюдается в регионах за Уралом и на юге России. Попова напомнила, что рост заболеваемости коронавирусом фиксировался в течение последних шести недель, и начинающаяся неделя — первая, когда отмечается замедление темпов роста.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России сформирован достаточно высокий уровень коллективного иммунитета к COVID-19.

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Alhazred

Да е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.

Siberian sinner

Началась внутренняя грызня?Отлично. Жрите друг дружку, пауки в банке, ну а Россия посмотрит.

ponhik78

Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...

Asd10

Подождать надо. Морковка не растёт быстрее если её тянуть за ботву. Хотя я обратил внимание на то, что...