Попова оценила вероятность введения ограничений из-за COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией.

«Каких-либо дополнительных ограничительных мер на сегодняшний день не требуется, но важно соблюдать то, что сегодня уже есть», — приводит «Интерфакс» слова Поповой.

Она отметила риски, связанные с началом учебного года: в коллективах ожидается «определенный подъем ОРВИ». По ее словам, во многих субъектах РФ он уже наблюдается. При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что если не появится нового варианта COVID-19, то «новых коронавирусных ограничений и мероприятий в стране вводить не будем».

Также она заявила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, отметив, что рост наблюдается в регионах за Уралом и на юге России. Попова напомнила, что рост заболеваемости коронавирусом фиксировался в течение последних шести недель, и начинающаяся неделя — первая, когда отмечается замедление темпов роста.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России сформирован достаточно высокий уровень коллективного иммунитета к COVID-19.