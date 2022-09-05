Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате

Фильм «Календарь ма(й)я» собрал самую большую кассу в прокате за уикенд, обойдя лидера предыдущей недели, драму «После. Долго и счастливо».

В первый уикенд проката «После» собрал больше 60 миллионов рублей, что стало самой высокой кассой с февраля, с начала военной спецоперации, после которой голливудские релизы перестали показывать.

Семейная фантастика «Календарь ма(й)я» неожиданно сместил лидера, собрав больше 40 миллионов. Для российского фильма это тоже рекордная сумма за первый прокатный уикенд с февраля.

Фильм «Календарь ма(й)я» повествует о приключениях современных подростков, жизнь которых по вине одного из них начинает двигаться в обратном направлении. Героям придется не только прожить заново прошедшие дни, но и пережить события, которые в дальнейшем изменят жизнь их близких и их самих.