Эксперты подсчитали средний чек на полеты за рубеж этим летом

Средний чек на полеты в страны ближнего зарубежья летом этого года остался на уровне прошлого лета, следует из данных аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

«По данным аналитиков, на заграничные направления у самостоятельных путешественников пришлось 13,3% спроса, основная его часть - на ближнее зарубежье. Средний чек за перелет в страны ближнего зарубежья по итогам лета остался на уровне прошлого года — 27,314 тысячи рублей туда-обратно», — приводит ТАСС исследование «Туту.ру».

При этом наиболее популярными странами для зарубежных перелетов стали Таджикистан и Киргизия (27,7 тысячи рублей и 23,3 тысячи рублей соответственно). Средний чек на полеты в Армению, которая входит в топ-3 популярных направлений, составил почти 31 тысячи рублей.

Также популярными у жителей России оказались Узбекистан, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, Грузия, Израиль, Египет, ОАЭ, Италия, Иран, Германия, Сербия, Испания, Греция, Кипр и Южная Корея.

Средний чек на полеты в Турцию за билет туда-обратно составил 44 тысячи рублей, в Израиль — 65 тысяч, в Египет — 41,9 тысячи, в ОАЭ — 76 тысяч, в Италию — 78 тысяч, в Германию — 72 тысячи, в Испанию — 94 тысячи, в Грецию — 73,6 тысячи.