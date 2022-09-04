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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС

Источник:
ТАСС
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Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Один из артиллерийских снарядов во время обстрела со стороны украинских сил попал в энергоблок Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга.

«Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», — сказал ТАСС Волга.

Глава ВГА напомнил, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием. «Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», — добавил он.

По словам Волги, радиационный фон на территории атомной станции измеряется постоянно, и он говорит о том, что все системы работают, повышения радиационного фона нет.

Украинские войска регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар из тяжелого вооружения. Кроме того, они пытались высадить десант у станции со стороны водохранилища.

В четверг ЗАЭС и Энергодар посетила миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси. По итогам поездки он заявил, что целостность сооружений станции вызывает беспокойство на фоне все более активных боевых действий в ее районе.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

karuto

Блаженны скачущие ибо они доскутся.

Siberian sinner

А где Начальница и Санёк, эти адвокаты укронацистов?К ним ещё в избушки не постучали специально обученные...

Asd10

Слышь, ты... НАРОД НАРОДЫЧ НАРОД, а не пошёл бы ты... прямо? И вот откуда это либеральная уверенность,...

Asd10

Патамушта вы тупые. Устраивает объяснение???)))