Украинский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС

Один из артиллерийских снарядов во время обстрела со стороны украинских сил попал в энергоблок Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга.

«Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», — сказал ТАСС Волга.

Глава ВГА напомнил, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием. «Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», — добавил он.

По словам Волги, радиационный фон на территории атомной станции измеряется постоянно, и он говорит о том, что все системы работают, повышения радиационного фона нет.

Украинские войска регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар из тяжелого вооружения. Кроме того, они пытались высадить десант у станции со стороны водохранилища.

В четверг ЗАЭС и Энергодар посетила миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси. По итогам поездки он заявил, что целостность сооружений станции вызывает беспокойство на фоне все более активных боевых действий в ее районе.