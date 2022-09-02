Сказочный хитрец из Бурятии стал героем сериала о мошенниках

Персонажа бурятских сказок, хитреца Будамшуу, осовременили и сделали главным героем мини-сериала о борьбе с мошенниками, сообщил режиссер, актер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.
Будамшуу — народный герой бурятского фольклора, проказник, хитрец и весельчак, а еще защитник бедняков. Персонажа множества сказок вернули «в народ» сценаристы Аюур Бат и Чингис Болотов, сделав его главным действующим лицом в «псевдоисторическом антикриминальном сериале».
Теперь Будамшуу можно увидеть на экранах, где он свободно перемещается из прошлого в будущее, и заодно показывает зрителю, как обманывали людей 200-300 лет назад, сравнивая старые методы с мошенническими уловками современности.
«Знакомая ситуация, не правда ли? Представляете, 200 лет пройдет, а ничего не изменится», — констатирует герой в одной из серий, наблюдая за мошенниками прошлого и их жертвами.
Узнавать о тонкостях обмана авторам мини-сериала помогают сотрудники МВД. Они раскрывают подробности самых частых способов обмана: как представляются мошенники, и что сделать, чтобы не перевести мошенникам деньги на карту. Именно о них и расскажет хитрец Будамшуу.
Asd10Труп России не приплыл по течению Леты... Гиена Европы проголодалась.)))
Siberian sinner"Остыли реки и земля остыла,Но я замёрзнуть не боюсь!Это в Мюнхене я всё грустила...Это в Кракове я...
Asd10Писали, что зеля че та с поляками мутит в засос... Поляки вами видать побрезговали.
sib_man9крокодилы мечтали о шкуре медведя но уж скоро будут грызть друг у друга что-то другое , совсем традиционное...