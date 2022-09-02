Сказочный хитрец из Бурятии стал героем сериала о мошенниках

Персонажа бурятских сказок, хитреца Будамшуу, осовременили и сделали главным героем мини-сериала о борьбе с мошенниками, сообщил режиссер, актер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.

Будамшуу — народный герой бурятского фольклора, проказник, хитрец и весельчак, а еще защитник бедняков. Персонажа множества сказок вернули «в народ» сценаристы Аюур Бат и Чингис Болотов, сделав его главным действующим лицом в «псевдоисторическом антикриминальном сериале».

Теперь Будамшуу можно увидеть на экранах, где он свободно перемещается из прошлого в будущее, и заодно показывает зрителю, как обманывали людей 200-300 лет назад, сравнивая старые методы с мошенническими уловками современности.

«Знакомая ситуация, не правда ли? Представляете, 200 лет пройдет, а ничего не изменится», — констатирует герой в одной из серий, наблюдая за мошенниками прошлого и их жертвами.

Узнавать о тонкостях обмана авторам мини-сериала помогают сотрудники МВД. Они раскрывают подробности самых частых способов обмана: как представляются мошенники, и что сделать, чтобы не перевести мошенникам деньги на карту. Именно о них и расскажет хитрец Будамшуу.