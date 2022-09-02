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Премьера дуэта Алсу и Баскова откроет шоу «Ну-ка, все вместе!»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Выступление Алсу и Николая Баскова с премьерной песней «Париж» откроет четвертый сезон проекта «Ну-ка, все вместе!» в пятницу, 2 сентября, на канале «Россия».

По правилам шоу, участники выступают перед сотней экспертов. Цель артистов — заставить подпевать как можно большее число судей. Жюри из ста человек возглавит Сергей Лазарев, а приглашенным гостем первого выпуска будет Алсу. Ведущий проекта — Николай Басков.

«Я очень рад, что мы с Алсу открываем новый сезон. Я уверен, что под нашу песню все будут звонить своим любимым. Главный ее посыл – любовь», — сказал о премьере песни «Париж» Басков.

В премьерном выпуске на сцену вокального шоу выйдут участники из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Новосибирска, Саратова, Калуги. Шоу «Ну-ка, все вместе!» будет выходить по пятницам в 21.30 на канале «Россия».

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Топ комментариев

Alhazred

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Disobedient

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pepelmetal

Сказал соболезнующий нацикам чел

Nik3316

ну как минимум два варианта... первый МАГАТЭ приезжает, а там уже охрана сменилась и ВСУ с МАГАТЭ обоснуются...