Квартиры запретили делить на микродоли

Шесть квадратных метров — теперь минимальный размер доли в квартире, соответствующий закон вступил в силу 1 сентября.

Норма призвана помочь в борьбе с «резиновыми квартирами» и защитить граждан от черных риелторов, которые скупают мизерные доли у других собственников (например, зарегистрированных в квартире родственников).

«Проблема "резиновых" квартир и микродолей приводит, во-первых, к нарушению жилищных прав проживающих в жилом помещении, а во-вторых, усложняет участие жилого помещения в гражданском обороте. До сих пор идут суды по вселению в 1/50 или 1/100 доли», — говорил один из авторов закона Павел Крашенинников.

Но данное правило не будет применяться при возникновении права общей долевой собственности на жилое помещение в случае наследования и приватизации жилья, а также при возникновении права общей долевой собственности на недвижимое имущество, приобретенное с использованием средств материнского капитала.