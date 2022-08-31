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Путин отреагировал на смерть Горбачева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким Михаила Горбачева, где назвал его «государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории».

«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», — говорится в телеграмме.

«Особо отмечу и ту большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы», — добавил президент.

Он выразил соболезнования и искреннее сочувствие родным и близким Горбачева.

Последний генсек ЦК КПСС и первый и последний президент СССР скончался 30 августа после продолжительной болезни. 

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Политика #Мир #Россия
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