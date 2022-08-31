NASA снова запустит ракету на Луну после неудачи

NASA снова попробует запустить ракету-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion после неудачной попытки, сообщил руководитель программы полетов к Луне Artemis Майкл Сарафин.

Ракету запустят 3 сентября, окно откроется в 14.17 по времени восточного побережья США (21.17 мск).

Старт миссии Artemis 1 отменили в понедельник из-за утечки водорода в одном из двигателей ракеты-носителя. После этого запустить ракету хотели 2 сентября, но из-за прогноза погоды решили сдвинуть дату.

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На борту Orion в рамках тестового полета будут находиться три манекена, которых используют в том числе для измерения уровня радиации во время полета.

Программы Artemis будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.