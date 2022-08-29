Букет на 1 сентября: какие цветы можно и нельзя дарить учителю

Цветы учителю на 1 сентября должны дарить приятные эмоции, а не вгонять в смущение. Поэтому не стоит преподносить на День знаний излишне пышные, дорогие букеты. разбираемся — какие цветы дарить можно и нужно.

Аляповатые, дорогие, ароматные

«Оцените размеры букета, ведь держать и вручать букет будет ребенок, а значит большая, тяжелая композиция с хрупкими стеблями не подходит к такому случаю, она неудобна для юных рук, а также за таким букетом не видно самого ребенка, как не видно и ему происходящего вокруг», — сказала Sibnet.ru специалист по этикету из Новосибирска Екатерина Сартакова.

Букет на 1 сентября может быть ярким, радующим глаз, но не аляповатым — все должно быть в меру.

Фото: © Sibnet.ru

«Плюшевые игрушки и школьные принадлежности в букете сегодня кажутся не слишком уместными. Как и чересчур яркая упаковка — цветовые нюансы можно добавить иным образом: например, использовать грозди рябины», — предложила эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова.

Под негласным запретом ароматные цветы, например, лилии. Не каждый выдержит букет из лилий в кабинете, а у кого-то может начаться аллергический приступ.

Нет четкого правила, сколько цветов можно дарить учителю, но в России принято, чтобы их было нечетное количество. Обычно в среднем букете от трех до семи цветков.



Садовые цветы на 1 сентября

Классикой на 1 сентября остаются дачные цветы, которые многие выращивают у себя на клумбах. Поэтому букет из астр на 1 сентября будет также уместен, как из роз.

«Гладиолус — идеальный цветок. Он символичный, так как наши бабушки дарили тоже такие цветы. Он очень стойкий, есть невероятное разнообразное сортов и оттенков», — сказала Sibnet.ru флорист Мария Шетюк.

Эксперт отметила, что к дачным цветам лучше подойдет не яркая и пластиковая упаковка, а что-то более скромное — например, крафтовая бумага.

Фото: © Sibnet.ru

«Удачны композиции в корзинах и шляпных коробках, которые педагогу будет удобно разместить дома и в учебном классе, не волнуясь о количестве имеющихся ваз, к тому же цветочная композиция дольше сохранит свою свежесть и красоту», — предложила Сартакова.

Какой букет дарить 1 сентября учительнице

Если родителям известны предпочтения учителя заранее, то лучше всего преподнести любимые цветы. Либо выбрать проверенные варианты: хризантемы, георгины, астры, гладиолусы, декоративные подсолнухи и розы, герберы.

По правилам цветочного этикета, чем старше женщина, тем насыщеннее оттенок ее букета, то есть темнее. Молодым же преподавателям можно дарить цветы светлых и нежных оттенков.

Фото: © Sibnet.ru

«Правда, с нежностью увлекаться не стоит, деловой стиль букета должен где-то, да проглядываться», — отметила Сартакова.

Флорист добавила, что лучше ориентироваться на характер педагога, или заложить в букет учителю свой посыл, например, классный руководитель — «веселая, яркая, жизнерадостная, словно подсолнухи».

Цветы на 1 сентября учителю-мужчине

Мужчин среди учителей не так много, поэтому возникает вопрос, дарить ли им цветы на День знаний вообще. Эксперты считают, что мужчинам также будет приятно получить букет от учеников.

«Пусть это будет что-то классическое, сдержанное, спокойное, как в наполнении букета, так и в оттенках. Цвета из осенней палитры, сдержанной гаммы. Это могут быть как розы, каллы, так и сезонные варианты – гладиолусы, георгины», — предложила Сартакова.

Флорист уточнила, что стоит избегать только розового цвета, а в целом можно поэкспериментировать и сделать креативный букет. По ее мнению, идеальным выбором для мужчин-педагогов станут гладиолусы.