НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Алла Пугачева вернулась в Россию

Источник:
Sibnet.ru
210 0
Фото: Serge Serebro / CC BY-SA 4.0

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию, соответствующее видео в соцсетях опубликовал дизайнер Игорь Гуляев.

«Глазам не верю, неужели в самом деле», — говорит Гуляев на видео, помеченное геолокацией его бутика в центре Москвы на Большой Дмитровке.

«Уже давно, просто никак не могла собраться», — объяснила свое решение популярная исполнительница в ролике под восторженные реплики дизайнера.

После начала спецоперации России на Украине Алла Пугачева с семьей уехала на лечение в Израиль. В июле певица с детьми отправилась в Латвию, где к ней присоединился супруг Максим Галкин.

Еще по теме
Манижа выступит на Кубани, несмотря на шантаж казаков
Казаки отказались выступать с Манижей на фестивале Кубани
Максим Галкин оказался самым вредным для России артистом
«Ленинград» выступит на открытии ледовой арены в Омске
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Shaman спел гимн России. ВИДЕО
Новая нефть: литий станет главным металлом России?
«Почта России» запустила сервис для заказа товаров из США
Путин назначил новую выплату родителям школьников
Обсуждение (0)
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Топ комментариев

slavaynin

"Это будет самая сложная зима")

d6w58vnowu

обезьяна, таки, доигралась с гранатой...

pepelmetal

Слово в слово про салорейховцев)

Disobedient

Пусть организаторы перед выступлением скрины ее записей выложат и аудио файлы. Пусть публика знает кем...