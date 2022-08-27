Певица Алла Пугачева вернулась в Россию, соответствующее видео в соцсетях опубликовал дизайнер Игорь Гуляев.

«Глазам не верю, неужели в самом деле», — говорит Гуляев на видео, помеченное геолокацией его бутика в центре Москвы на Большой Дмитровке.

«Уже давно, просто никак не могла собраться», — объяснила свое решение популярная исполнительница в ролике под восторженные реплики дизайнера.

После начала спецоперации России на Украине Алла Пугачева с семьей уехала на лечение в Израиль. В июле певица с детьми отправилась в Латвию, где к ней присоединился супруг Максим Галкин.