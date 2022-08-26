Котенок прибежал на встречу Мишустина и Пашиняна. ВИДЕО

Котенок хотел присутствовать на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина и главы правительства Армении Никола Пашиняна во время Евразийского правительственного совета в Киргизии, но его не пустили.
Котенок забежал в государственную резиденцию «Чолпон-Ата», но в кабинет, где встречались Мишустин и Пашинян, не попал. Видео опубликовано в телеграм-канале «Вы слушали маяк».
«Куда ты пошел на двусторонку, иди на фотографирование», — посоветовали коту журналисты из правительственного пула.
«Котик, ты сюда не ходи», — добавила женщина, закрывшая двери перед животным.
Мишустин находится в Киргизии с двухдневным визитом на заседании Евразийского межправительственного совета. Там рассмотрят несколько проектов соглашений в рамках ЕАЭС, в том числе договора о формировании общего рынка газа и соглашения о регулировании алкогольного рынка.
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