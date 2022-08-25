Школьница из Англии смогла связаться с МКС с помощью любительской радиостанции своего отца — восьмилетняя Изабелла Пейн пообщалась с астронавтом Челлом Линдгреном из NASA.

Разговор продлился всего 45 секунд, однако девочка успела представиться и пожелать астронавту безопасного полета. При этом настроить радиостанцию для связи с МКС ей помог ее отец, который давно увлекается любительской радиосвязью.

Астронавт Челл Линдгрен, с которым удалось связаться Изабелле, успел сказать школьнице: «Добро пожаловать на Международную космическую станцию». После этого разговор прервался из-за технических проблем.

«Это была настоящая удача. Ведь нам удалось впервые связаться с кем-то за пределами Земли с помощью моей любительской радиостанции. До этого мы общались только с теми, кто сейчас находится на планете», — сказал отец школьницы.