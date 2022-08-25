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Школьница «дозвонилась» на МКС с помощью радиостанции

Источник:
Daily Mail
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Фото: © NASA

Школьница из Англии смогла связаться с МКС с помощью любительской радиостанции своего отца — восьмилетняя Изабелла Пейн пообщалась с астронавтом Челлом Линдгреном из NASA.

Разговор продлился всего 45 секунд, однако девочка успела представиться и пожелать астронавту безопасного полета. При этом настроить радиостанцию для связи с МКС ей помог ее отец, который давно увлекается любительской радиосвязью.

Астронавт Челл Линдгрен, с которым удалось связаться Изабелле, успел сказать школьнице: «Добро пожаловать на Международную космическую станцию». После этого разговор прервался из-за технических проблем.

«Это была настоящая удача. Ведь нам удалось впервые связаться с кем-то за пределами Земли с помощью моей любительской радиостанции. До этого мы общались только с теми, кто сейчас находится на планете», — сказал отец школьницы.

Тема: Человек и космос
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~ST~

Владельцы гуантанамо смеют рассуждать о законности?!

М. Алейников

А США никто не спрашивает. Их мочить теперь только планируется.

Siberian sinner

Да за СЕБЯ всегда все вменяемые страны, за СЕБЯ, в первую очередь.В геополитике между государствами никакой...

Killer1974

Америкосы считают нарушением международного права всё, что расходится с их интересами!!!