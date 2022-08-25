Вышел новый трейлер «Пиноккио» Роберта Земекиса

Новый полноценный трейлер фильма «Пиноккио» от режиссера Роберта Земекиса появился в Сети. Премьера ленты состоится 8 сентября.

Фильм основан на сказке итальянского писателя Карло Коллоди. Сюжет разворачивается вокруг деревянной куклы, созданной Джеппетто (Том Хэнкс). Мастер обращается с ней как с сыном и однажды обнаруживает подарок от Голубой феи (Синтия Эриво) — ожившую марионетку.

Пиноккио отправляется в полное приключений и опасностей путешествие, чтобы стать настоящим мальчиком.

Премьера «Пиноккио» состоится 8 сентября на стриминге Disney+.