США сочли незаконным трибунал над украинскими националистами

Власти США считают незаконным проведение трибунала над украинскими военными преступниками в Мариуполе, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Планируемые показательные процессы являются нелегитимными и представляют собой насмешку над правосудием, мы решительно их осуждаем», — цитирует ТАСС Прайса.

По его словам, все военнослужащие ВСУ, включая входящих в их состав добровольцев иностранцев, имеют право на статус военнопленных, согласно Женевскими конвенциям. «Мы призываем Москву соблюдать свои обязательства в рамках международного права», — добавил представитель Госдепа.

Гава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин накануне заявил, что украинских националистов должен судить трибунал, и не исключил, что этот трибунал будет международным. Предполагается, что перед трибуналом предстанут как боевики националистических формирований, так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.