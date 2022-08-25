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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
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США сочли незаконным трибунал над украинскими националистами

Источник:
ТАСС
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Фото: Phil Roeder / Attribution License

Власти США считают незаконным проведение трибунала над украинскими военными преступниками в Мариуполе, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Планируемые показательные процессы являются нелегитимными и представляют собой насмешку над правосудием, мы решительно их осуждаем», — цитирует ТАСС Прайса.

По его словам, все военнослужащие ВСУ, включая входящих в их состав добровольцев иностранцев, имеют право на статус военнопленных, согласно Женевскими конвенциям. «Мы призываем Москву соблюдать свои обязательства в рамках международного права», — добавил представитель Госдепа.

Гава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин накануне заявил, что украинских националистов должен судить трибунал, и не исключил, что этот трибунал будет международным. Предполагается, что перед трибуналом предстанут как боевики националистических формирований, так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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