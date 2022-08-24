НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Производство скутеров Mars наладили в Омске

Источник:
Sibnet.ru
419 0
Фото: © Sibnet.ru

Легкие тротуарные скутеры Mars летом начали выпускать в Омске, они весят всего 30 килограммов и могут ехать до 100 километров без подзарядки, рассказал Sibnet.ru разработчик Петр Мельников.

«Это тротуарный транспорт, как самокат или велосипед, но он выполняет больше функций. Может перевозить двух человек. Весит 30 килограмм, чуть тяжелее самокатов в прокате», — сказал Мельников.

Скутер развивает скорость до 45 километров в час. У него есть аккумулятор, который снимается и заряжается отдельно в квартире. Запас хода составляет до 100 километров.

Летом разработчик запустил мелкосерийное производство скутеров, их делают по 20 штук в месяц, а запросы есть на 35 штук. Стоит такой электровелосипед 150 тысяч рублей. Покупают частные лица в России. По словам разработчика, для того чтобы ехать, не требуется прав, как и на самокате.

«В этом году планируем сделать 300 штук. Затем готовы к масштабированию. На следующий год — план 1 тысяча», — сказал Мельников.

Еще по теме
Создатель электромобиля Zetta опроверг закрытие проекта
Иран представил в России седан Khodro Tara
Директор «Москвича» пообещал собственную автомобильную платформу
АвтоВАЗ начал поиски коробки-автомата в Китае
смотреть все
Авто #Автопром #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат
Женщина отрастила волосы длиной с девятиэтажку
Зеленский выдвинул России ультиматум
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

Siberian sinner

Но мы ведь знаем, что никакого нацизма на Окраине нет, а всё смонтировано в казематах Лубянки.Либерда...

Siberian sinner

Первые 100 покупателей получают в подарок персидский ковёр, Шахерезаду и мешок фиников.

urbasik

Игил создавала америка и Угил она же создала.Всё под копирку.

Siberian sinner

Смысл написанного не меняется совсем. ©Хы.Ты плохо знаешь русский язык. Он для тебя явно не родной.©Без...