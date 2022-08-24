Производство скутеров Mars наладили в Омске

Легкие тротуарные скутеры Mars летом начали выпускать в Омске, они весят всего 30 килограммов и могут ехать до 100 километров без подзарядки, рассказал Sibnet.ru разработчик Петр Мельников.

«Это тротуарный транспорт, как самокат или велосипед, но он выполняет больше функций. Может перевозить двух человек. Весит 30 килограмм, чуть тяжелее самокатов в прокате», — сказал Мельников.

Скутер развивает скорость до 45 километров в час. У него есть аккумулятор, который снимается и заряжается отдельно в квартире. Запас хода составляет до 100 километров.

Летом разработчик запустил мелкосерийное производство скутеров, их делают по 20 штук в месяц, а запросы есть на 35 штук. Стоит такой электровелосипед 150 тысяч рублей. Покупают частные лица в России. По словам разработчика, для того чтобы ехать, не требуется прав, как и на самокате.

«В этом году планируем сделать 300 штук. Затем готовы к масштабированию. На следующий год — план 1 тысяча», — сказал Мельников.