Художник написал ополченцев Донбасса. ФОТО

Художник Алексей Крюков написал портреты жителей Донбасса, которые принимали участие в боевых действиях в 2014-2015 годах. Некоторые герои картин тогда погибли.

Крюков взялся за тему Донбасса, когда писал дипломную работу о Новоросии в Академии живописи. «Я всем сердцем переживал и переживаю сейчас, что там происходит», — сказал Крюков.

Чтобы написать картины о Донбассе, Крюков отправился в село Логвиново Донецкой области. Там он познакомился с местными жителями, ополченцами. Многие из них стали героями портретов художника.

«Один из товарищей, познакомился там, местный. Ополченец Виталик. Исполнилось 18 лет, пошел на фронт, воевал. Сам из Донбасса. Мы познакомились в 2015 году, и через год он погиб», — рассказал Алексей Крюков.

По словам художника, многие ополченцы были дружелюбно к нему настроены и охотно позировали. Сейчас художник снова планирует отправится на Донбасс, чтобы запечатлеть происходящие там события и отразить их в своих картинах.