Художник написал ополченцев Донбасса. ФОТО

Художник Алексей Крюков написал портреты жителей Донбасса, которые принимали участие в боевых действиях в 2014-2015 годах. Некоторые герои картин тогда погибли.
Крюков взялся за тему Донбасса, когда писал дипломную работу о Новоросии в Академии живописи. «Я всем сердцем переживал и переживаю сейчас, что там происходит», — сказал Крюков.
Чтобы написать картины о Донбассе, Крюков отправился в село Логвиново Донецкой области. Там он познакомился с местными жителями, ополченцами. Многие из них стали героями портретов художника.
«Один из товарищей, познакомился там, местный. Ополченец Виталик. Исполнилось 18 лет, пошел на фронт, воевал. Сам из Донбасса. Мы познакомились в 2015 году, и через год он погиб», — рассказал Алексей Крюков.
По словам художника, многие ополченцы были дружелюбно к нему настроены и охотно позировали. Сейчас художник снова планирует отправится на Донбасс, чтобы запечатлеть происходящие там события и отразить их в своих картинах.
Siberian sinnerНо мы ведь знаем, что никакого нацизма на Окраине нет, а всё смонтировано в казематах Лубянки.Либерда...
RenegaTTТурки как всегда одной жопой на 2х стульях пытаются усидеть )))
Siberian sinnerПервые 100 покупателей получают в подарок персидский ковёр, Шахерезаду и мешок фиников.
D762Виш ли, какое дело то! Там народу Крыма, на их заявления а = на твою поддержку, глобально... ну ты понял.