Shaman спел гимн России. ВИДЕО

Певец Shaman (Ярослав Дронов) исполнил гимн России в Крыму во время концерта, посвящённого дню Государственного флага.

Видео с выступления певец опубликовал на YouTube, и ролик за пять минут собрал почти 100 тысяч просмотров и 2 тысячи восторженных комментариев.

Первый куплет и припев гимна Shaman исполнил а капелла, далее зазвучало минимальное музыкальное сопровождение.

Зрители присоединились к пению гимна, но после окончания овациями артиста не наградили. Зрители в зале довольно спокойно и сдержанно аплодировали музыканту.

Shaman после выхода песен «Встанем» и «Я русский» стал одним из главных патриотичных исполнителей России.

В ближайшие месяцы у Дронова запланирован большой тур по городам России, цены на его концерт стоят от 1,5 тысячи до 10 тысяч рублей в зависимости от площадки проведения.