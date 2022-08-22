Сериал «Ивановы-Ивановы» продлили на шестой сезон

Герои сериала «Ивановы-Ивановы» вернутся на СТС с шестым сезоном, съемки проекта уже начались, сообщила пресс-служба телеканала.

В новых сериях к команде сериала присоединилась звезда «Кухни» Ольга Кузьмина. Она сыграет роль Анны, управляющей фермой Бори Иванова.

В продолжении истории Ивановы поселятся в двухэтажном особняке с камином благодаря новому бизнес-статусу Бори. Главное место действий — ферму — построили на территории подмосковного конно-спортивного клуба.

Художники задекорировали загоны под куриные ангары, добавили вывеску, соорудили зоны для домашних животных. Заботиться о курицах, павлинах, свиньях и других постояльцах фермы герои будут в специальных комбинезонах, халатах и жилетках с логотипом «Фермерское хозяйство Иванова».

Премьера сериала «Ивановы-Ивановы» состоялась в 2017 году. Комедийный проект рассказывает о двух воронежских семьях разного достатка, которые когда-то перепутали в роддоме своих детей и, узнав об этом, объединились в одну общую семью. Дата премьеры шестого сезона пока не сообщается.