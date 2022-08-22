НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ начал поиски коробки-автомата в Китае

Источник:
Sibnet.ru
539 2
Фото: © Sibnet.ru

АвтоВАЗ ведет переговоры с тремя потенциальными поставщиками автоматических коробок передач из Китая, выбирается не только компания, но и тип трансмиссии.

Преимущество имеют гидромеханические АКП (в списке кандидатов есть даже 8-ступенчатая коробка), но не исключается и выбор вариатора, приводит «Дром» мнение источника с завода.

Список номинантов неизвестен, однако в Китае не так много производителей легковых гидромеханических коробок. Большая часть из них выпускает АКП совместно либо по лицензиям крупных мировых концернов: GM, ZF, BorgWarner, Aisin. Завод склоняется в пользу «автомата» с европейскими корнями.

АвтоВАЗ заключал соглашение с компанией Magna International о поставке комплектующих для сборки автоматических трансмиссий и локализации их производства в Тольятти, однако договор теперь не может быть исполнен из-за санкций.

По оценке «Дрома», в Тольятти через три года должны выпускать до 60% своих автомобилей, которые будут оснащены «автоматом». Коробки передач китайского производства планируется устанавливать на все актуальные модели, исключая внедорожники. Возврата к трансмиссиям японской фирмы Jatco не предполагается.

Тема: Русские машины
Автоэксперт сообщил о закрытии проекта электромобиля Zetta
Возможный электромобиль «Москвич» сфотографировали на КамАЗе
АвтоВАЗ возобновит выпуск авто с подушками безопасности
Российский электрокар Evolute получил важный документ
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Спецоперация подвела сибирских губернаторов к отставке
Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Премьер Финляндии объяснилась за видео бурной вечеринки
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
80
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
54
Россия прирастет новыми федеральными округами
47
Европейцев удивили забитые полки супермаркетов в России
42
Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто
35
Индонезия заявила о планах Путина приехать на саммит G20