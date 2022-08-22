АвтоВАЗ начал поиски коробки-автомата в Китае

АвтоВАЗ ведет переговоры с тремя потенциальными поставщиками автоматических коробок передач из Китая, выбирается не только компания, но и тип трансмиссии.

Преимущество имеют гидромеханические АКП (в списке кандидатов есть даже 8-ступенчатая коробка), но не исключается и выбор вариатора, приводит «Дром» мнение источника с завода.

Список номинантов неизвестен, однако в Китае не так много производителей легковых гидромеханических коробок. Большая часть из них выпускает АКП совместно либо по лицензиям крупных мировых концернов: GM, ZF, BorgWarner, Aisin. Завод склоняется в пользу «автомата» с европейскими корнями.

АвтоВАЗ заключал соглашение с компанией Magna International о поставке комплектующих для сборки автоматических трансмиссий и локализации их производства в Тольятти, однако договор теперь не может быть исполнен из-за санкций.

По оценке «Дрома», в Тольятти через три года должны выпускать до 60% своих автомобилей, которые будут оснащены «автоматом». Коробки передач китайского производства планируется устанавливать на все актуальные модели, исключая внедорожники. Возврата к трансмиссиям японской фирмы Jatco не предполагается.