Группа «Сплин» устроила проблемы организаторам фестиваля

Группа «Сплин» создала двусмысленную ситуацию, выступая на рок-фестиваль «Чернозем». Музыканты поддержали уехавших из России артистов, в то время как организаторы мероприятия исключили их из программы.

Фронтмен группы «Сплин» Александр Васильев, выступая на «Черноземе», перед исполнением песни «Выхода нет» заявил, что надеется на возвращение музыкантов, которые сейчас не могут выступать.

«Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся. Мы сыграем здесь для вас в Воронеже, потому что у нас нет другого выхода», — цитирует слова Васильева «Коммерсантъ».

После двусмысленного заявления группы «Сплин», организаторы концерта удалили публикации с их выступления из соцсетей.

Известно, что перед началом фестиваля из списка выступающих исчезли группы ДДТ, «Би-2» и Anacondaz, ранее подтверждавшие свое участие.