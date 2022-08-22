НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Группа «Сплин» устроила проблемы организаторам фестиваля

Источник:
Sibnet.ru
219 0
Фото: Håkan Henriksson (Narking) / CC BY-SA 4.0

Группа «Сплин» создала двусмысленную ситуацию, выступая на рок-фестиваль «Чернозем». Музыканты поддержали уехавших из России артистов, в то время как организаторы мероприятия исключили их из программы.

Фронтмен группы «Сплин» Александр Васильев, выступая на «Черноземе», перед исполнением песни «Выхода нет» заявил, что надеется на возвращение музыкантов, которые сейчас не могут выступать.

«Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся. Мы сыграем здесь для вас в Воронеже, потому что у нас нет другого выхода», — цитирует слова Васильева «Коммерсантъ».

После двусмысленного заявления группы «Сплин», организаторы концерта удалили публикации с их выступления из соцсетей.

Известно, что перед началом фестиваля из списка выступающих исчезли группы ДДТ, «Би-2» и Anacondaz, ранее подтверждавшие свое участие.


Еще по теме
Shaman назначил цену за патриотизм
Лобода признала себя в роли суперзвезды по‑русски
Земфира анонсировала тур по Европе
Серябкина выпустила клип «Дядя Гена» с сумасшедшим Буруновым
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Спецоперация подвела сибирских губернаторов к отставке
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Премьер Финляндии объяснилась за видео бурной вечеринки
Минобороны раскрыло последствия аварии на Запорожской АЭС
Обсуждение (0)
Картина дня
Шольц заверял Путина, что Украины не будет в НАТО еще 30 лет
Шойгу раскрыл, сколько раз применялся гиперзвуковой «Кинжал»
Создатель «Спутника V» переделал вакцину из-за новых штаммов
Подсчитан средний пробег автомобиля в России за год
Самое обсуждаемое
80
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
47
Россия прирастет новыми федеральными округами
45
Европейцев удивили забитые полки супермаркетов в России
42
Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто
35
Индонезия заявила о планах Путина приехать на саммит G20