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Скончался голос Фили из «Спокойной ночи, малыши!»

Источник:
Sibnet.ru
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Актер, музыкант и кукловод Сергей Григорьев, многие годы озвучивавший Филю в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!» умер в Израиле.

Об уходе Григорьева из жизни написала в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) актриса Ирина Озерная. Причины смерти не уточняются.

Григорьев родился в 1958 году в Москве, окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по специальности актера театра кукол. В «Спокойной ночи, малыши!» начинал как кукловод Фили, а затем озвучивал его с 1988 по 2014 год, пока не репатриировался в Израиль.

Пес Филя впервые появился в эфире передачи в 1968 году. Он один из главных героев наряду с поросенком Хрюшей и зайцем Степашкой. Первое время Филю озвучивал актер из театра имени Образцова Григорий Толчинский (1968-1988). На смену ему пришел Игорь Галуненко (1988-1990). С 2014 года с персонажем работает Андрей Нечаев.

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