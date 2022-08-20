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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Системы ПВО поразили вражеские цели над Крымом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Russian Ministry of Defence / CC BY 4.0

Системы противовоздушной обороны успешно поразили все цели над Крымом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«На данный момент системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом. Пострадавших и материального ущерба нет», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Атаковавший утром в субботу штаб Черноморского флота украинский беспилотник был сбит постом воздушной обороны, упал на кровлю и загорелся. Также система ПВО сработала в западном Крыму, поразив неопознанный дрон.

За последние дни система ПВО несколько раз срабатывала в различных частях полуострова. 31 июля штаб Черноморского флота подвергся атаке с беспилотника, тогда пострадали шесть человек.

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