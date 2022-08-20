Системы ПВО поразили вражеские цели над Крымом

Системы противовоздушной обороны успешно поразили все цели над Крымом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«На данный момент системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом. Пострадавших и материального ущерба нет», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Атаковавший утром в субботу штаб Черноморского флота украинский беспилотник был сбит постом воздушной обороны, упал на кровлю и загорелся. Также система ПВО сработала в западном Крыму, поразив неопознанный дрон.

За последние дни система ПВО несколько раз срабатывала в различных частях полуострова. 31 июля штаб Черноморского флота подвергся атаке с беспилотника, тогда пострадали шесть человек.