Программирование — не удел избранных. В мире повальной цифровизации это становится почти необходимым навыком. И чем раньше человек начнет учиться кодить, тем больше у него шансов вырасти в крепкого востребованного профессионала.

Оптимальный возраст для начала занятий — шесть лет, но изучать основы программирования можно уже с четырех. Вообще, в этой области чем раньше начать, тем быстрее можно добиться результатов.

«Нашим детям есть, чем похвастаться, и нам тоже. Я вижу, как ученики галопируют в своем развитии, когда они рано начинают. Это громадный скачок», — говорит основатель и директор школы программирования Coddy Оксана Селендеева.

Первые шаги в мире алгоритмов, команд и роботов малыш в школе Coddy может сделать уже в четыре года. А еще может выучить основы кибербезопасности, освоить создание игр в Scratch и программирование в Tynker или Kodu Game Lab.

Семилетний кодер после нескольких месяцев обучения сможет создать рисунок в Photoshop и 3D-модель в Blender. А некоторые первоклашки уже изучают язык программирования Python.

«Это обычные дети, просто они начали заниматься раньше других», — поясняет директор школы.

И это хороший способ не просто отвлечь малышей от игр, а дать им возможность создавать их, добавляет она.

Создавать играючи

Многим родителям, по словам директора Coddy, знакома ситуация, когда приезжая с работы, у него не остается сил на вдумчивые занятия с ребенком. Гаджеты кажутся неплохим выходом — дал планшет с играми и можно заниматься домашними делами.

Но через некоторое время все оборачивается семейной мини-драмой. Ребенок с головой уходит в мир игр и мультфильмов, а родители «за уши» оттаскивают его от компьютера. Это заведомо провальный способ.

Ученик начальных классов школы Coddy без труда изучит основы современных программ и устройства ПК, создаст игры в Roblox, научится создавать сайты на Tilda.

Если ребенок чем-то увлекся, лучше ничего не отбирать у него силой. Сын или дочка любят игры? Пусть научатся создавать их.

«В этот момент он из потребителя превращается в творца. Он взрослеет, умнеет, начинает думать, искать выходы, решать задачи», — объясняет Селеднеева.

Это необходимо не только младшеклассникам, такого подхода ждут и подростки.

Не троечник, а творец

«У нас дети есть, на которых окружение в школе махнуло рукой. Им пообещали, что самое большое, что они смогут осилить – заштатное ПТУ. В них верили только родители», — рассказывает Селендеева.

На курсах хмурый и недоверчивый подросток понимает, что его не собираются попрекать незнанием. Наоборот, к нему относятся серьезно и преподаватели, и сверстники. Он видит, что его мнение, оказывается, имеет значение, и что он — не глупый.

«И за счет этой среды они получают уверенность в себе. Такие дети делают громадный рывок, занимаются увлеченно и системно», — продолжает собеседница Селееднева.

Ряд учеников школы Coddy начали обучение с 16 лет и быстро профориентировались. Они поступили на бюджет в технические вузы с уже готовой базой знаний и умением найти и использовать информацию.

Старшеклассник может получить профориентацию, стать frontent-разработчиком, создавать сайты с помощью языков CSS, HTML, JavaScript.

«Задача преподавателя — подхватить зачатки становления личности и вовлечь детей в процесс, дать им импульс для дальнейшего развития, чтобы у ребенка появились успехи, окрыляющие юного специалиста», — рассказывает о методике преподавания руководитель школы.

По большому счету, отмечает директор школы Coddy, не существует возрастного порога для получения новых знаний. В идеале нужно учиться всю жизнь. Но уже после 20 лет у молодого человека или девушки остается все меньше свободного времени на занятия — добавляется работа, а затем и семья.

Тем не менее, все равно лучше учиться, чтобы не давать передышку мозгу, тренируя его постоянно.

Занятия в школе могут проходить как в классах, так и онлайн под руководством преподавателя и вместе с одногруппниками. Это зависит от возраста, географии, занятости и личных предпочтений учеников.

Идеи, создающие реальность

Ребенок — еще не сформировавшийся творец. Практические навыки ему нужны, но если к этим знаниям добавить нечто большее, начинающий программист научится фантазировать.

А дети, умеющие мыслить не только готовыми категориями, но и придумывать идеи, в будущем станут взрослыми, создающими реальность. Мир получит специалистов, которые не просто сумеют взять лопату и вырыть яму, а придумают, как выкопать ее без инструментов.

«Программирование — это творчество. Это может дико прозвучит, но хороший программист — человек, который хорошо знает предмет, но при этом умеет придумывать нестандартные решения», — утверждает основатель школы Coddy.

Здесь, по ее мнению, главное, чтобы родители не боялись новшеств в их жизни и не мыслили стереотипами, мешающими разглядеть способности своего чада.

Вредные стереотипы

Комментирует Оксана Селендеева:

У моего ребенка нет способностей к программированию

— Никак не поймешь, есть они у ребенка или нет, пока не попробуешь. Есть исключительные случаи, когда ребенок сам кричит: "Мама, отдай меня на курсы программистов!"

Если вокруг ребенка нужной нет среды, он никогда и не скажет об этом. Но это не значит, что у него нет способностей, это говорит о том, что в его жизни не было предпосылок для их выявления.

Чтобы стать программистом, нужно хорошо знать математику, а мой ребенок — гуманитарий

— Часто человека называют гуманитарием, путая типы мышления с темпераментом. Скорее всего, речь идет об экстраверте, рассказывающем все свои идеи окружающим, и требующим от них ответа. Ему нужен социальный контакт.

Да, при таком темпераменте человеку сложнее сосредоточиться на одной задаче и последовательно, шаг за шагом, не отрываясь, заниматься только ей. Но кто сказал, что он не может стать программистом? Привычку к последовательной и монотонной работе можно воспитать, и даваться это будет легко.

Хорошее знание математики понадобится человеку только в дисциплинах, связанных с работой с большими данными.

Чтобы приступить к программированию, нужно выучить английский

— Все познается в процессе обучения, и зачастую дети быстрее и лучше воспринимают иностранный язык, изучая основной предмет.

Все приобретенные навыки ребенок может подтвердить профессионально.

Билет к достатку

Юные программисты, закончившие курсы Coddy, создают собственные сайты, куда выкладывают свои работы, проекты, достижения и сертификат об окончании курсов. Подобное портфолио просят при переводе и поступлении в специализированные школы или в технические вузы.

Но самое важное, что получает ребенок, выросший в атмосфере созидания, постоянного поиска, интересных задач — путевку в достойную, обеспеченную жизнь, подчеркивает собеседница.

«Это моя цель, я хочу, чтобы наши люди стали богаче. Наши дети должны жить в счастливом обществе. И я вижу, какое большое значение для всего общества имеют качественное образование и хороший достаток», — резюмирует основатель школы Coddy.

Школа программирования Coddy

+7 495 106 60 11