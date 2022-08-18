Красноярские ученые заставили бактерии синтезировать нанокомпозит

Коллектив российских ученых при помощи бактерий рода Desulfovibrio
синтезировал нанокомпозит, полученный материал может использоваться для очистки
вод от тяжелых металлов при добыче и переработке руд.
Некоторые бактерии способны поглощать и концентрировать
металлы из окружающей среды, образуя из них кристаллиты и суперпарамагнитные
наночастицы, в том числе железосодержащие.
Бактерии рода Desulfovibrio выделили из
отстойников Челябинского электролизного цинкового завода. Они образовали
биоминерализованные сульфиды металлов в процессе собственного метаболизма. Полученный
композит обладает улучшенными магнитными характеристиками, и долго не
размагничивается.
Этот штамм бактерий устойчив к меди, что делает его перспективным агентом для очистки металлических отходов. Наночастицы могут «притягивать» к себе широкий спектр загрязняющих веществ, включая металлы и металлоиды, такие как свинец, никель, мышьяк. Поэтому этот композит может быть использован для очистки выбросов при добыче и переработке металлов.
DanilonА Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....
AlhazredЧитал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...
GammiPluhЧто то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...
kygearА то дочки за рубежом не могут задницу папикам показать