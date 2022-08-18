Красноярские ученые заставили бактерии синтезировать нанокомпозит

Коллектив российских ученых при помощи бактерий рода Desulfovibrio синтезировал нанокомпозит, полученный материал может использоваться для очистки вод от тяжелых металлов при добыче и переработке руд.

Некоторые бактерии способны поглощать и концентрировать металлы из окружающей среды, образуя из них кристаллиты и суперпарамагнитные наночастицы, в том числе железосодержащие.

Бактерии рода Desulfovibrio выделили из отстойников Челябинского электролизного цинкового завода. Они образовали биоминерализованные сульфиды металлов в процессе собственного метаболизма. Полученный композит обладает улучшенными магнитными характеристиками, и долго не размагничивается.

Этот штамм бактерий устойчив к меди, что делает его перспективным агентом для очистки металлических отходов. Наночастицы могут «притягивать» к себе широкий спектр загрязняющих веществ, включая металлы и металлоиды, такие как свинец, никель, мышьяк. Поэтому этот композит может быть использован для очистки выбросов при добыче и переработке металлов.