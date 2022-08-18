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Красноярские ученые заставили бактерии синтезировать нанокомпозит

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Коллектив российских ученых при помощи бактерий рода Desulfovibrio синтезировал нанокомпозит, полученный материал может использоваться для очистки вод от тяжелых металлов при добыче и переработке руд.

Некоторые бактерии способны поглощать и концентрировать металлы из окружающей среды, образуя из них кристаллиты и суперпарамагнитные наночастицы, в том числе железосодержащие.

Бактерии рода Desulfovibrio выделили из отстойников Челябинского электролизного цинкового завода. Они образовали биоминерализованные сульфиды металлов в процессе собственного метаболизма. Полученный композит обладает улучшенными магнитными характеристиками, и долго не размагничивается.

Этот штамм бактерий устойчив к меди, что делает его перспективным агентом для очистки металлических отходов. Наночастицы могут «притягивать» к себе широкий спектр загрязняющих веществ, включая металлы и металлоиды, такие как свинец, никель, мышьяк. Поэтому этот композит может быть использован для очистки выбросов при добыче и переработке металлов.

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Наука #Наука #Красноярск
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Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

kygear

А то дочки за рубежом не могут задницу папикам показать