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Монеточка «сделала» первого ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) родила дочку, это ее первый ребенок. О событии она рассказала в соцсети, опубликовав видео папы с малышкой.

«Мы сделали кое-кого», — подписала Монеточка видео, на котором ее муж саунд-продюсер Витя Исаев держит на руках новорожденную дочь.

Пользователи Сети поздравили молодую маму, пожелали ей и девочке здоровья, а также прозвали ребенка «копеечкой».

Монеточка вместе с супругом уехала из России в Литву из-за политической позиции. Певица внесена в список артистов, чьи выступления нежелательны на территории страны.


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Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

kygear

А то дочки за рубежом не могут задницу папикам показать