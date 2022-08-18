Монеточка «сделала» первого ребенка

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) родила дочку, это ее первый ребенок. О событии она рассказала в соцсети, опубликовав видео папы с малышкой.

«Мы сделали кое-кого», — подписала Монеточка видео, на котором ее муж саунд-продюсер Витя Исаев держит на руках новорожденную дочь.

Пользователи Сети поздравили молодую маму, пожелали ей и девочке здоровья, а также прозвали ребенка «копеечкой».

Монеточка вместе с супругом уехала из России в Литву из-за политической позиции. Певица внесена в список артистов, чьи выступления нежелательны на территории страны.