Монеточка «сделала» первого ребенка

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Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) родила дочку, это ее первый ребенок. О событии она рассказала в соцсети, опубликовав видео папы с малышкой.
«Мы сделали кое-кого», — подписала Монеточка видео, на котором ее муж саунд-продюсер Витя Исаев держит на руках новорожденную дочь.
Пользователи Сети поздравили молодую маму, пожелали ей и девочке здоровья, а также прозвали ребенка «копеечкой».
Монеточка вместе с супругом уехала из России в Литву из-за политической позиции. Певица внесена в список артистов, чьи выступления нежелательны на территории страны.
DanilonА Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....
AlhazredЧитал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...
GammiPluhЧто то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...
kygearА то дочки за рубежом не могут задницу папикам показать