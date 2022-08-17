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Певец Shaman обошел Газманова по вокальным данным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Музыкальный критик Павел Рудченко считает, что исполнитель Shaman обходит Олега Газманова по вокальным данным.

«У Шамана вокальные данные намного сильнее, чем у Газманова. В репертуаре у него может быть намного больше интересных произведений. У Газманова все-таки ограниченные вокальные данные, он больше поет душой или проговаривает какие-то сложные моменты», — цитирует Рудченко News.ru.

Shaman приобрел широкую популярность недавно. После выхода его песни «Я русский» об исполнителе заговорили в СМИ и в мире шоу-бизнеса, как о новом Газманове, поскольку у обоих патриотичные репертуары.

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